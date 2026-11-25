РИА Новости: на Украине с 2022 года переименовали 96% связанных с РФ и СССР улиц

Киевский режим с 2022 года переименовал 96% связанных с Россией и СССР улиц РИА Новости: на Украине с 2022 года переименовали 96% связанных с РФ и СССР улиц

Москва25 ноя Вести.Киевский режим с февраля 2022 года в рамках так называемой "декоммунизации" переименовал свыше 96% улиц на Украине. По данным РИА Новости, речь идет о более 30,6 тысячи улиц.

Агентство ссылается на информацию антироссийского движения "Деколонизация. Украина". По его данным, на начало исследуемого периода с российской и советской историей были связаны названия 31 769 улиц. На сегодня на подконтрольных киевскому режиму территориях таких числится только 1134. Это число составляет около 3,6% от изначального количества.

То есть переименованию подверглись 30 635 улиц — 96,4% говорится в статье

На Украине топонимы в честь деятелей истории и культуры России и СССР вытесняются названиями, которые героизируют националистов и пособников фашистов.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. После этого в стране начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.