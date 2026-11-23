Килинкаров о результатах насильственной украинизации: ничего не изменилось

Килинкаров указал на сокращение украиноговорящих городов при украинизации Килинкаров о результатах насильственной украинизации: ничего не изменилось

Москва23 ноя Вести.За время насильственной украинизации количество городов, где говорят на украинском языке, наоборот, сократилось. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Спустя 14 лет насильственной украинизации, ничего по большому счету не изменилось. Украиноговорящих городов стало меньше. Потому что многие носители украинского языка выехали за пределы Украины, а туда заехали люди из восточных регионов, для которых родной язык все-таки русский. И поэтому очень многие города, в том числе на Западной Украине, стали говорить на русском языке объяснил бывший депутат

Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук рассказал, что большинство парламентариев на Украине разговаривают на русском языке.