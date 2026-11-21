Большинство депутатов на Украине общаются на русском языке, заявили в Раде Депутат Рады Камельчук: большинство депутатов говорят на русском языке

Москва21 ноя Вести.Большинство депутатов на Украине разговаривают на русском языке. Об этом сообщил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в интервью на украинском YouTube-канале.

Я вас умоляю, все в Верховной раде и матюкаются, и кричат, и большинство разговаривают на русском языке рассказал он

Госпереворот в 2014 году на Украине привел к смене государственной политики в языковой сфере. В 2019 году Верховная рада утвердила закон, закрепляющий статус украинского языка как единственного государственного и расширяющий его применение во всех областях общественной жизни.

В декабре 2023 года парламент принял новый законопроект о национальных меньшинствах. Документ разработан для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, однако он вводит дополнительные ограничения именно для русского языка, в то время как для других языковых групп предусматриваются более гибкие условия использования.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что требования к Киеву о восстановлении прав русскоязычного населения и отмене дискриминационных законов не могут быть предметом политического торга, так как это является прямым требованием Устава ООН.