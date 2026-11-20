Захарова связала переход спикера Рады на русский язык с холодом в парламенте

В МИД РФ связали использование русского языка спикером Рады с холодом Захарова связала переход спикера Рады на русский язык с холодом в парламенте

Москва20 ноя Вести.Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук перешел на русский язык во время парламентского заседания из-за отсутствия отопления в здании. Такое предположение сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала казус в украинской Раде, когда Стефанчук не смог вспомнить украинские слова, обозначающие холод и ужас.

От холода в неотапливаемом помещении Верховной рады по-русски вдруг заговорил и ее председатель Руслан Стефанчук, который ранее вообще отрицал существование на Украине русского национального меньшинства сказала дипломат

Таким образом она указала на слова украинских депутатов, которые сообщали, что в здании парламента перебои с электроснабжением, а также отсутствуют вода и отопление.

Захарова также вспомнила случаи использования русского языка Владимиром Зеленским. По ее словам, украинский политик прежде демонстрировал, что якобы забыл русский язык, однако затем ругался на нем и допускал русские выражения в интервью американскому телеканалу.

При этом на Украине за это Зеленского штрафовать не стали, в отличие от обычных граждан. Как пояснял секретариат языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской, использование иностранного языка на интервью не нарушает языковое законодательство.