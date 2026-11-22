Москва22 ноя Вести.Возле храма преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры проходит митинг. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее адвокат Никита Чекман, защищающий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), проинформировал о попытке захвата храма преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре. На место для поддержания порядка была вызвана полиция.

Опубликованные в сети видеозаписи демонстрируют группу протестующих у входа в церковь. Участники акции настаивают на смене названия храма, мотивируя это тем, что Сергий Радонежский является для них "московским святым". Сотрудники правоохранительных органов присутствуют у здания, однако не вмешиваются в ситуацию, ограничиваясь наблюдением.

Процесс переименования улиц и демонтажа памятников советским и российским деятелям на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года эта политика приобрела новый масштаб, перейдя в фазу активной дерусификации. По всей стране демонтируют монументы, связанные с русской историей и культурой, меняют названия улиц, носивших имена русских писателей, художников и ученых, и стирают упоминания о роли советского народа в победе во Второй мировой войне.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров заявил, что Украина после поражения переобуется за пять минут в своей стратегии дерусификации.