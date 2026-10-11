Москва11 окт Вести.Поддержку психотерапевту и экстрасенсу Анатолию Кашпировскому обеспечивало советское государство – Гостелерадио СССР имело монополию на вещание в стране. Об этом рассказал Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что у передач Кашпировского по государственному телевидению была огромная аудитория – от 180 до 200 миллионов зрителей.

На стороне Кашпировского еще играло само государство – Гостелерадио СССР, у которого была монополия на любое теле- и радиовещание. … Кашпировский впервые предстал перед советским народом именно на Центральном телевидении – в суперпопулярной тогда программе "Взгляд" - в марте 1989 года. А 9 октября 1989 года стартует уже целый авторский цикл "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского" на первой программе ЦТ СССР… До конца года – шесть выпусков раз в две недели в прайм-тайм. … Цифры, от которых перехватывает дыхание: аудитория каждой передачи была 180-200 миллионов – от Мурманска до Ташкента и Владивостока напомнил Киселёв

Ранее о популярности Кашпировского рассказал его охранник Андрей Левчук. Он заявил, что иногда психотерапевт и экстрасенс выходил через окно, чтобы избежать встречи с поклонниками.