Компания "Авито" первой в РФ запретила объявления о "свадебных" голубях

Компания "Авито" первой в России запретила объявления о "свадебных" голубях Компания "Авито" первой в РФ запретила объявления о "свадебных" голубях

Москва19 авг Вести.Компания "Авито" первой в России запретила объявления о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах и фотосессиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Компания "Авито" стала первой в стране, кто на уровне премодерации запретил продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях говорится в сообщении

Уточняется, что компания обновила правила категорий "Услуги" и "Животные" и теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены.

Этот шаг стал логичным продолжением системной работы "Авито" по внедрению стандартов ответственного обращения с животными сказано в сообщении

До этого, как сообщили в компании, платформа запустила верификацию приютов, зооволонтеров и заводчиков, позволяющую пользователям делать выбор в пользу проверенных организаций, соблюдающих правила содержания животных.

Ранее стало известно, какие правила провоза животных в общественном транспорте, в том числе в такси, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.