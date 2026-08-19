Москва19 авгВести.Компания "Авито" первой в России запретила объявления о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах и фотосессиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Компания "Авито" стала первой в стране, кто на уровне премодерации запретил продажу и аренду голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятияхговорится в сообщении
Уточняется, что компания обновила правила категорий "Услуги" и "Животные" и теперь предложения об использовании птиц в праздничных церемониях строго запрещены.
Этот шаг стал логичным продолжением системной работы "Авито" по внедрению стандартов ответственного обращения с животнымисказано в сообщении
До этого, как сообщили в компании, платформа запустила верификацию приютов, зооволонтеров и заводчиков, позволяющую пользователям делать выбор в пользу проверенных организаций, соблюдающих правила содержания животных.
Ранее стало известно, какие правила провоза животных в общественном транспорте, в том числе в такси, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.