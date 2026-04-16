Константинов предложил мэру Хельсинки приехать и лично оценить жизнь в Крыму

Константинов предложил мэру Хельсинки приехать и лично оценить жизнь в Крыму

Москва16 апр Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов резко отреагировал на позицию мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, выступившего против поездок финских детей в международный центр "Артек". Его слова приводит РИА Новости.

Константинов предложил финскому политику лично посетить Крым, чтобы посмотреть, как живут крымчане, поумнеть и научиться конструктивно мыслить.

Мэру Хельсинки было бы неплохо самому посетить Крым. Может быть, он бы поумнел, получив здесь качественное образование полноценное, и научился правильно выражать свои мысли. Историю бы узнал реальную и объективную, посмотрел, как мы живем. Может, что-то добавилось бы у него в голове более конструктивного сказал Константинов

12 апреля мэр Хельсинки выступил против отправки финских детей в детский лагерь "Артек" в Крыму и потребовал объяснений от компании Sun Ray, которая занимается организацией подобных поездок.

В то же время, отметил портал Yle, Сазонов планирует лишить фирму субсидий, объясняя это намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о "связях" организации с Россией.