В Госдуме осудили попытки мэра Хельсинки политизировать отдых детей в Крыму Депутат Шеремет назвал подлыми слова мэра Хельсинки об "Артеке"

Москва15 апр Вести.Представляющий Крым в Госдуме депутат Михаил Шеремет резко отреагировал на позицию мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, который выступил против поездок финских детей в международный детский центр "Артек" на полуострове. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Лишать детей детства и политизировать их отдых в лучшем международном детском центре "Артек", мешая их здоровому развитию, по меньшей мере подло и недостойно сказал Шеремет

Как ранее писало финское издание Helsingin Sanomat, Сазонов потребовал разъяснений относительно субсидий, выделенных компании Sun Ray, организовавшей летний отдых детей в Крыму. По информации телерадиовещателя Yle, градоначальник намерен лишить эту фирму финансовой поддержки. Свою позицию мэр финской столицы мотивирует тем, что город не стал бы предоставлять средства, будь ему заранее известно о "связях" организации с Россией.

Парламентарий также порекомендовал главе Хельсинки, делая заявления в адрес России, "не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться".