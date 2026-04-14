Москва14 апр Вести.Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов сообщил, что городские власти намерены вернуть уже выплаченные субсидии компании Sun Ray после того, как та организовала поездку детей из Финляндии в детский центр "Артек" в Крыму, передает телерадиовещатель Yle.

Ранее Helsingin Sanomat писало, что Сазонов потребовал разъяснений по поводу выплат этой компании. По данным издания, речь идет о 45 тысячах евро, которые были выделены на трудоустройство сотрудников организации.

Юристы города изучают способы вернуть субсидии обратно приводит слова Сазонова Yle

Как отмечает вещатель, мэр объясняет свое решение тем, что при наличии информации о связях организации с Россией город не стал бы перечислять ей эти средства. Ранее мэр Хельсинки Сазонов выступил против отправки финских детей в "Артек".

Отношения России и Финляндии в последние годы заметно ухудшились, особенно после вступления Финляндии в НАТО, которое в Москве называли бессмысленным с точки зрения национальных интересов шагом. Кроме того, финские власти закрыли границу с Россией, объяснив это якобы направлением Москвой просителей убежища к границе. В российской столице эти обвинения неоднократно отвергали, указывая на двойные стандарты Запада.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что отношения двух стран полностью разрушены. По его словам, политика Хельсинки привела к резкому ухудшению взаимодействия практически во всех сферах.