Мэр Хельсинки высказался по поводу отправки финских детей в "Артек"

Москва12 апр Вести.Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов категорически против отправки финских детей в детский лагерь "Артек" в Крыму. Об этом сообщает портал Yle.

Финская компания Sun Ray, как уточняется в публикации, получила субсидии от городской администрации Хельсинки и поэтому занялась организацией подобных поездок.

Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки возмутился Сазонов

В публикации говорится, что Sun Ray сотрудничает с "Артеком" с 2025 года, несмотря на то, что сам лагерь включен в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что решение Финляндии разорвать экономические связи с Россией может привести к кризису в ресторанной отрасли республики.