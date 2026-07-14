Короткий адрес Telegram снова стал доступен Короткий домен Telegram t.me вновь стал доступен

Москва14 июл Вести.Короткий домен Telegram t.me, который вечером 13 июля перестал работать из-за ограничений, вновь стал доступен по всему миру. Об этом сообщает издание "Код Дурова".

По данным издания, ссылки на каналы, публикации и профили Telegram снова открываются в браузере.

Ранее сообщалось, что короткие ссылки формата t.me перестали работать по всему миру.

Причиной сбоя назывались ограничения со стороны оператора доменной зоны .me, из-за которых домен был фактически отключен от глобальной системы DNS.