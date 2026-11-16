Кремлевские куранты возобновили ход после технического обслуживания Куранты на Спасской башне Кремля вновь заработали после техобслуживания

Москва16 ноя Вести.Куранты Спасской башни Московского Кремля вновь заработали после десятидневного перерыва, связанного с плановым техническим обслуживанием механизма, передает ТАСС.

Часы остановили в полночь 6 ноября, о необходимости технических работ ранее уведомил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Вместо курантов москвичи и гости города каждые 15 минут по-прежнему слышали привычные звон и мелодию, но в записи.

Предыдущая остановка механизма пришлась на 2020 год, когда меняли некоторые колокола. С того момента 12 новых и 11 старых колоколов настроены на то, чтобы четырежды в сутки исполнять гимн России и патриотическую песню "Славься" на музыку Михаила Глинки в полнооктавном звучании.

Самым большим музыкальным колоколом на Спасской башне остается старый, отлитый в Голландии в 1999 году. Его диаметр — 1,3 метра, вес превышает тонну.

Среди новых колоколов самый большой весит 850 килограммов, самый маленький — примерно 36 килограммов.

Самым тяжелым на Спасской башне остается почти двухтонный колокол 1769 года, именно он отбивает часы.

Нынешние куранты отсчитывают время на Спасской башне с 1767 года — это самые старые из работающих в Европе механических курантов.

Капитальную реставрацию они прошли в 1851 году, позднее периодически проходили поддерживающие работы — например, в 1974 и 1999 годах.

В декабре 2014 года, когда началась реставрация Спасской башни, куранты снова останавливали: тогда отреставрировали и покрыли сусальным золотом цифры и стрелки, проверили и профилактировали механизм, а все четыре циферблата обновили и покрыли современным атмосферостойким составом отечественного производства.

Куранты занимают три этажа башни — седьмой, восьмой и девятый. В движение их приводят три гири массой от 160 до 224 килограммов, точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник. Каждую четверть часа звучит бой колоколов.

Общий вес механизма — около 25 тонн, диаметр каждого из четырех циферблатов — 6,12 метра, высота цифр — 72 сантиметра, длина часовой стрелки — 2,97 метра, минутной — 3,38 метра.