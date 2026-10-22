Москва22 окт Вести.Шуховскую башню в Москве начнут разбирать в следующем году, а к подготовительным работам приступят уже на следующей неделе. От незаконченных проектов реставрации остались шесть опорных колонн, с помощью которых реализуют план по реконструкции – памятник разберут по секциям, опуская элементы конструкции вниз внутри башни. Об этом сообщили ИС "Вести" представители Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Реконструкция памятника федерального значения займет предположительно около трех лет, на эти работы выделено 700 миллионов рублей.

Все сохраненное отправится на производство в Питер, где будут изготавливаться и новые элементы. Там это все будет соединено в единое целое, предварительно собрано, то есть придет сначала первая секция – будет собрана, вторая, третья. Это будет точно такая же башня, какой ее построил [Владимир] Шухов рассказал заместитель генерального директора по строительству и капитальному ремонту РТРС Станислав Белявский

Единственное, что, по словам авторов проекта, нельзя будет создать заново – это заклепки, так как каждый такой узел рассчитывался отдельно, поэтому в отреставрированной башне им на смену придут болты.

Будет использован класс стали С355 для того, чтобы обеспечить надежность на сто лет. [Колонны] будут специально обрабатываться сначала цинковым покрытием, дальше будет наноситься лакокрасочное покрытие уточнил главный инженер проекта Кирилл Авдеев

Согласно планам, зимой между колоннами будут возводить опорные площадки и устанавливать подъемные механизмы. В апреле стартует демонтаж верхней секции, а через год начнется сборка новой конструкции Шуховской башни.