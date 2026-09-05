В Москве на три километра продлят Симоновскую набережную

Симоновскую набережную в Москве продлят на три километра В Москве на три километра продлят Симоновскую набережную

Москва5 сен Вести.Симоновскую набережную в Москве планируют увеличить на три километра. Изменения произойдут в рамках реконструкции, первый этап которой завершился в сентябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В будущем новая улично-дорожная сеть будет интегрирована с набережной Марка Шагала.

Продление Симоновской набережной до Третьего транспортного кольца — важный этап создания нового единого транспортного маршрута от Краснохолмской набережной до 2-го Южнопортового проезда сказано в публикации

Завершить работы планируют до конца 2027 года.