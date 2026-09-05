Москва5 сенВести.Симоновскую набережную в Москве планируют увеличить на три километра. Изменения произойдут в рамках реконструкции, первый этап которой завершился в сентябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В будущем новая улично-дорожная сеть будет интегрирована с набережной Марка Шагала.
Продление Симоновской набережной до Третьего транспортного кольца — важный этап создания нового единого транспортного маршрута от Краснохолмской набережной до 2-го Южнопортового проездасказано в публикации
Завершить работы планируют до конца 2027 года.