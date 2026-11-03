Москва3 ноя Вести.Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановят в полночь 6 ноября на 10 дней для технического обслуживание по регламенту, сообщает Федеральная служба охраны.

В связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма 6 ноября 2026 года в 00.00 часов будут остановлены куранты Спасской башни Московского Кремля. Работа курантов будет возобновлена 16 ноября говорится в сообщении

Куранты функционируют на Спасской башней с 1767 года и являются самыми древними работающими механическими курантами в Европе. Крупная реставрация была проведения братьями Бутеноп спустя почти 100 лет - в 1851 году. Серьезные работы на курантах также проводились в 1974 году - тогда их остановили на 100 дней.