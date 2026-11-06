Кремлевские куранты остановлены на техобслуживание Куранты Московского Кремля остановлены на 10 дней на техобслуживание

Москва6 ноя Вести.Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановлены на техническое обслуживание. Часы не будут работать 10 дней, сообщил ТАСС.

… куранты останавливаются в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма. Работа курантов будет возобновлена 16 ноября написали в агентстве

Куранты на Спасской башне – самые древние из работающих механических курантов в Европе. Они отсчитывают время с 1767 года. Вес часового механизма составляет порядка 25 тонн. Часы занимают три этажа башни - седьмой, восьмой и девятый.

Глобальную реставрацию куранты проходили в 1851 года, но с тех пор периодически проводятся те или иные работы.