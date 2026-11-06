Москва6 нояВести.Куранты на Спасской башне Московского Кремля остановлены на техническое обслуживание. Часы не будут работать 10 дней, сообщил ТАСС.
… куранты останавливаются в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентного технического обслуживания часового механизма. Работа курантов будет возобновлена 16 ноябрянаписали в агентстве
Куранты на Спасской башне – самые древние из работающих механических курантов в Европе. Они отсчитывают время с 1767 года. Вес часового механизма составляет порядка 25 тонн. Часы занимают три этажа башни - седьмой, восьмой и девятый.
Глобальную реставрацию куранты проходили в 1851 года, но с тех пор периодически проводятся те или иные работы.