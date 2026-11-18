Variety назвало Кристен Стюарт кандидатом на роль антагониста в фильме о Бонде

Кристен Стюарт может сыграть роль злодейки в новом фильме о Джеймсе Бонде Variety назвало Кристен Стюарт кандидатом на роль антагониста в фильме о Бонде

Москва18 ноя Вести.Издание Variety составило список актеров, которые могли бы исполнить роль антагониста в новом фильме о Джеймсе Бонде. В список возможных кандидатов вошла американская актриса Кристен Стюарт.

Ранее на роль самого Бонда утвердили британского актера Роберта Паттинсона. Стюарт является его экранной партнершей по серии фильмов "Сумерки".

Как только имя Паттинсона стало упоминаться в качестве актера на роль 007, полчища (фанатов фильма "Сумерки". - Прим. ред.) незамедлительно стали выдвигать Стюарт, чтобы создать кроссовер вселенной Бонда с "Сумерками" говорится в публикации

В предложенный изданием список также вошли Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи, Брэд Питт, Том Хиддлстон и Тимоти Шаламе.

До Паттинсона роль Джеймса Бонда с 2006 по 2021 год исполнял британский актер Дэниел Крейг.