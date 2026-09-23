Москва23 сен Вести.За Букеровскую премию 2026 года будут бороться в том числе прежние лауреаты - Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт. Единственным дебютантом шорт-листа стала Ребекка Перри.

В шорт-лист 2026 года вошли: The End of Everything Майкла Джона Харрисона, The Disappearers Марлона Джеймса, Black Bag Люка Кеннарда, May We Feed the King Ребекки Перри, John of John Дугласа Стюарта, The Things We Never Say Элизабет Страут.

Джеймс получил Букеровскую премию в 2015 году за роман A Brief History of Seven Killings, а Стюарт — в 2020-м за Shuggie Bain. Страут ранее дважды номинировали на премию: она входила в лонг-лист в 2016 году и в шорт-лист в 2022 году.

Возглавила жюри британская историк и телеведущая Мэри Бирд. Произведения также оценивали поэт Рэймонд Антробус, лидер группы Pulp Джарвис Кокер, критик Ребекка Лю и писательница Патрисия Локвуд.

Как отметил Антробус, у каждого судьи был свой вариант шорт-листа, поэтому финальный выбор стал предметом напряженного спора.

В июле в лонг-лист премии вошли 13 произведений из 163 заявок. В числе финалистов оказались как произведения реалистической прозы и исторический роман, так и антиутопия, сатирическая книга об университетской среде, а также история о жизни на Ямайке в конце 1980-х годов.

Победитель будет объявлен 9 ноября на церемонии в Лондоне. Лауреат получит 50 тысяч фунтов, каждому из остальных авторов шорт-листа выплатят по 2,5 тысячи фунтов. Премия ежегодно присуждается за произведение, написанное на английском языке и изданное в Великобритании или Ирландии.

В 2025 году Букеровскую премию получил венгерско-британский писатель Дэвид Салэй за роман "Плоть" (Flesh).