Москва15 сен Вести.Стали известны обладатели телевизионной премии "Эмми". Триумфатором церемонии стал проект "Бухта вдов", также проект HBO "Питт", который был заявлен в 25 номинациях и победил в одной из главных категорий - "Лучший драматический сериал".

78-я премия "Эмми" состоялась в ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе. Торжественная церемония объявления победителей прошла в Peacock Theater. Трансляцию вел NBC.

Проект "Питт" HBO Max стал победителем в номинации "Лучший драматический сериал". Сыгравший в нем главную роль Ноа Уайли получил "Эмми" за лучшую мужскую роль.

"Бухта вдов" удостоена премии как лучший комедийный сериал. Проект стал главным триумфатором "Эмми". Хоррор-комедия от Apple TV получила 14 премий, превзойдя сериал "Киностудия". Стивен Рут получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в этом проекте.

"Бухта вдов" с 14 статуэтками установила рекорд по числу наград для комедии за один год.

За лучшую женскую роль была отмечена Рэй Сихорн, сыгравшая в драме "Плюрибус", а Винс Гиллиган – за сценарий к нему. Мэтью Риз стал обладателем "Эмми" за лучшую мужскую роль в мини-сериале Netflix "Чудовище внутри меня".

Как сообщает Reuters, победители в своих благодарственных речах в основном избегали потенциально спорных тем и ограничивались выражением благодарности своим семьям и коллегам по съемочной площадке.