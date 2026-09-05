Москва5 сенВести.Российский писатель Дмитрий Данилов стал автором текста "Тотального диктанта" 2027 года. Об этом заявили в пресс-службе акции.
По словам пресс-службы, которые приводит РИА Новости, "Тотальный диктант" пройдет по всему миру 10 апреля 2027 года.
Автором текста "Тотального диктанта — 2027" стал российский писатель Дмитрий Данилов. Текст диктанта уже написан, сейчас с ним работает Филологический совет проектаотмечается в сообщении
Центром повествования будет трамвай, который станет проводником героя в душу города и в собственные размышления. Главным в тексте станут не пункты маршрута, а внутренние открытия и тонкие оттенки впечатлений.
Данилов — российский писатель, поэт, драматург, лауреат премий "Золотая Маска", "Ясная Поляна", "Книга года", Московской арт-премии, премии Андрея Белого.
6 июня председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов заявил, что теперь вариант с нормой постановки ударения на последний слог в слове "куркума" закреплен как основной.