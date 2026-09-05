Автором "Тотального диктанта" 2027 года стал писатель Дмитрий Данилов Писатель Дмитрий Данилов выступил автором "Тотального диктанта" 2027 года

Москва5 сен Вести.Российский писатель Дмитрий Данилов стал автором текста "Тотального диктанта" 2027 года. Об этом заявили в пресс-службе акции.

По словам пресс-службы, которые приводит РИА Новости, "Тотальный диктант" пройдет по всему миру 10 апреля 2027 года.

Автором текста "Тотального диктанта — 2027" стал российский писатель Дмитрий Данилов​​​. Текст диктанта уже написан, сейчас с ним работает Филологический совет проекта отмечается в сообщении

Центром повествования будет трамвай, который станет проводником героя в душу города и в собственные размышления. Главным в тексте станут не пункты маршрута, а внутренние открытия и тонкие оттенки впечатлений.

Данилов — российский писатель, поэт, драматург, лауреат премий "Золотая Маска", "Ясная Поляна", "Книга года", Московской арт-премии, премии Андрея Белого.

6 июня председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов заявил, что теперь вариант с нормой постановки ударения на последний слог в слове "куркума" закреплен как основной.