Кравцов: получить пятерку за диктант можно только без орфографических ошибок

Кравцов назвал условие для получения пятерки за школьный диктант Кравцов: получить пятерку за диктант можно только без орфографических ошибок

Москва13 сен Вести.Высший балл за школьный диктант могут рассчитывать только те ученики, которые не допустили ни одной орфографической ошибки. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

Для "пятерки" в диктанте не допускается ни одной орфографической ошибки подчеркнул он

При этом министр обратил внимание, что объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев, которые должны быть известны также и ученику. В этом случае оценка перестает быть сюрпризом.

Ранее Кравцов сообщил, что в российских школах увеличили время на начальную военную подготовку до 68 часов.