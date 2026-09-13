Москва13 сенВести.Высший балл за школьный диктант могут рассчитывать только те ученики, которые не допустили ни одной орфографической ошибки. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
Для "пятерки" в диктанте не допускается ни одной орфографической ошибкиподчеркнул он
При этом министр обратил внимание, что объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев, которые должны быть известны также и ученику. В этом случае оценка перестает быть сюрпризом.
Ранее Кравцов сообщил, что в российских школах увеличили время на начальную военную подготовку до 68 часов.