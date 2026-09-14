Москва14 сен Вести.Режиссер Тигран Кеосаян подошел бы на главную роль в новом фильме про Остапа Бендера. Об этом в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести" рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

У нас всегда с Тиграном было в последние годы: я что-нибудь придумывала, а он это развивал. И вот момент, когда он ушел в кому, он писал … сериал, там суть в том, чтобы Остапа Бендера перенести в наше время. И не "12 стульев", а "12 сумок" … Тигран с таким наслаждением успел написать только четыре сцены. Вот эти "12 сумок", и я его уговаривала, чтобы современного Остапа Бендера он сам бы сыграл. Потому что, мне кажется, он бы подошел. Визуально чисто, ну и вообще подошел бы, но все уже теперь сказала она

Ранее сообщалось, что новая книга Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" начала поступать в магазины по всей России и стала доступна для заказа онлайн.