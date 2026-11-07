Москва7 ноя Вести.Британский актер Роберт Паттинсон стал одним из претендентов на роль нового Джеймса Бонда, сообщает издание The Hollywood Reporter (HR).

Пробы прошли в октябре. В них также приняли участие актеры Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О'Коннор.

Сорокалетний актер [Паттинсон] оказался среди тех, кто проходил пробы на роль Джеймса Бонда отмечает HR

Британец уже работал с режиссером нового фильма о Бонде Дени Вильневом. Тандем сотрудничал на съемках фильма "Дюна 3".

В сентябре 2026 года на 88-м году жизни скончался известный киномонтажер Джон Гроувер. Он работал над культовыми лентами Стэнли Кубрика и франшизой о Джеймсе Бонде.