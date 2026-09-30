Умер работавший над "Бондианой" и фильмами Кубрика монтажер Джон Гроувер Ушел из жизни монтажер шести фильмов о Джеймсе Бонде Джон Гроувер

Москва30 сен Вести.В Великобритании на 88-м году жизни скончался известный киномонтажер Джон Гроувер, работавший над культовыми лентами Стэнли Кубрика и франшизой о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на организацию British Film Editors.

За свою карьеру Гроувер принял участие в создании шести картин о британском агенте 007, а также по личной просьбе Стэнли Кубрика провел полгода за монтажом шедевра "2001 год: Космическая одиссея". Кроме того, он монтировал такие фильмы, как "Лабиринт", "Жизненная сила" и "Кто рискует — побеждает".

Причины смерти кинематографиста не уточняются.