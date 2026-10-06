Юра Борисов поборется за "Оскар" за главную роль в фильме об OpenAI

Студия Neon планирует выдвинуть актера Юру Борисова на премию "Оскар" Юра Борисов поборется за "Оскар" за главную роль в фильме об OpenAI

Москва6 окт Вести.Американская студия Neon планирует выдвинуть российского актера Юру Борисова на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за его работу в фильме "Искусственный интеллект" (2026) режиссера Луки Гуаданьино. Об этом сообщает Variety.

В картине, посвященной корпоративному кризису в компании OpenAI в ноябре 2023 года, Борисов исполнил роль сооснователя стартапа Ильи Суцкевера. Его партнерами по кадру стали Эндрю Гарфилд, сыгравший Сэма Альтмана, и Марк Райлэнс в роли Джеффри Хинтона — их студия намерена выдвинуть в номинации за лучшую мужскую роль второго плана.

Для российского актера это может стать второй номинацией на "Оскар" после фильма "Анора" (2024).