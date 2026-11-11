Пранкеры Вован и Лексус выяснили, какую помощь OpenAI готовит Украине Вован и Лексус выяснили подробности сотрудничества OpenAI с Украиной

Москва11 ноя Вести.Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выяснили, что разработчик ChatGPT, компания OpenAI намерена расширить сотрудничество с Украиной в сфере искусственного интеллекта.

Об этом стало известно в ходе разговора с представителями компании, которые полагали, что общаются с главой внешней разведки Украины Рустемом Умеровым. Запись пранкеры выложили в своем Telegram-канале.

В разговоре участвовали глава отдела политики национальной безопасности OpenAI, бывшая заместитель министра обороны США Саша Бейкер и ее коллеги Кэролайн Зир и Бен Крэмптон.

Украина уже получила доступ к технологиям OpenAI для киберзащиты, а теперь компания готовит предоставление более продвинутых моделей и обсуждает расширение сотрудничества с Минобороны Украины сообщили пранкеры

При этом не все руководители OpenAI поддерживают использование ИИ в наступательных военных операциях. Однако в определенных обстоятельствах граница между наступательными и оборонительными действиями может быть условной, заявил Бен Крэмптон.

Среди возможных направлений сотрудничества OpenAI и Украины обсуждались улучшение языковых моделей на украинском языке, совместные разработки в сфере медицинских технологий и взаимодействие с государственными структурами, в том числе офисом президента. Кэролайн Зир предложила украинской стороне поделиться опытом использования инструментов компании. Представители OpenAI рассказали о контактах с Минобороны Украины и выразили готовность подробнее обсудить потребности ведомства.

Отвечая на вопрос о том, может ли конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским повлиять на поддержку Украины, Саша Бейкер назвала ситуацию прискорбной. Вместе с тем она заверила, что значительная часть американского правительства и сотрудников OpenAI "решительно поддерживает" Украину.

Бейкер также прокомментировала претензии к Илону Маску и проблемы со спутниковой системой Starlink. По ее словам, Маск "мягко говоря, без симпатии" относится к главе OpenAI, поэтому в компании считают, что находятся "в одной лодке" с Украиной.