Москва24 сенВести.Американская компания OpenAI предоставит Киеву доступ к системе искусственного интеллекта (ИИ) Daybreak для обеспечения кибербезопасности, сообщает компания.
В рамках соглашения Украина получит также доступ к ИИ-модели GPT 5.6 Sol.
По данным OpenAI, в 2025 году на Украине отмечены 6 тыс. кибератак.
Соглашение одобрено в ходе встречи генконсула Украины в Сан-Франциско Дмитрия Кушнерука с руководителем отдела OpenAI по нацбезопасности Сашей Бейкером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Между Лондоном и Киевом 24 сентября подписано соглашение о том, что Минобороны Британии получит доступ к украинской статистике с поля боя, чтобы обучать свои системы ИИ.
Сбор сведений осуществляют тысячи камер дневного наблюдения и инфракрасные датчики, установленными по всей зоне боевых действий на Украине.