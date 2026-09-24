OpenAI предоставит Киеву доступ к программе кибербезопасности Daybreak OpenAI предоставит Украине доступ к сервису кибербезопасности Daybreak

Москва24 сен Вести.Американская компания OpenAI предоставит Киеву доступ к системе искусственного интеллекта (ИИ) Daybreak для обеспечения кибербезопасности, сообщает компания.

В рамках соглашения Украина получит также доступ к ИИ-модели GPT 5.6 Sol.

По данным OpenAI, в 2025 году на Украине отмечены 6 тыс. кибератак.

Соглашение одобрено в ходе встречи генконсула Украины в Сан-Франциско Дмитрия Кушнерука с руководителем отдела OpenAI по нацбезопасности Сашей Бейкером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Между Лондоном и Киевом 24 сентября подписано соглашение о том, что Минобороны Британии получит доступ к украинской статистике с поля боя, чтобы обучать свои системы ИИ.

Сбор сведений осуществляют тысячи камер дневного наблюдения и инфракрасные датчики, установленными по всей зоне боевых действий на Украине.