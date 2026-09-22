Режиссер Рыбников рассказал, как Юра Борисов прятался от фанатов в аэропорту

Стало известно, как Юра Борисов скрывался от фанатов и спал в аэропорту Режиссер Рыбников рассказал, как Юра Борисов прятался от фанатов в аэропорту

Москва22 сен Вести.Актер Юра Борисов во время возвращения в Москву после съемок фильма "Девятая планета" решил спрятаться от поклонников в аэропорту Абу-Даби. Об этом рассказал режиссер картины Николай Рыбников.

По его словам, которые приводят РИА Новости, Борисова узнавали в аэропортах и просили сфотографироваться. В Абу-Даби к актеру подходили как русскоязычные, так и иностранные поклонники, поскольку его популярность выросла на фоне "оскаровской гонки".

Борисов отказался ждать вылета в бизнес-зале, поскольку опасался проспать самолет перед важной встречей в Москве.

Он просто надел маску, залез в спальник и лег прямо перед гейтом рассказал Рыбников

В итоге пассажиры его рейса не заметили актера рядом с собой. Перед посадкой Борисов снял маску, надел капюшон и прошел в самолет.

Рыбников также отметил, что популярность не повлияла на поведение Борисова во время съемок. По словам режиссера, актер оставался частью съемочной группы и не проявлял высокомерия по отношению к коллегам.

Борисов исполнил главную роль в фантастическом боевике "Девятая планета". В 2025 году актер был номинирован на "Оскар" за роль Игоря в фильме "Анора".

Ранее сообщалось, что Борисов исполнит главную роль в новом фильме Arena. Режиссером и сценаристом картины выступит мексикано-американская актриса Сальма Хайек.