Сооснователь Higgsfield Машрабов может войти в список миллиардеров Forbes Forbes: сооснователь ИИ-стартапа Higgsfield Машрабов может стать миллиардером

Москва19 авг Вести.Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов может занять место в российском списке миллиардеров, пишет издание Forbes.

Higgsfield развивает медиаплатформу, которая позволяет создавать видео и изображения с помощью технологий искусственного интеллекта. Недавно стартап привлек 400 млн долларов инвестиций при оценке в 5,4 млрд долларов. В начале 2026 года стоимость компании оценивалась в 1,3 млрд долларов. Тогда Higgsfield привлек 80 млн долларов.

По оценке венчурного инвестора Алексея Милевского, доля Машрабова в компании может составлять 25-30%. По его словам, благодаря быстрому росту стартапа и привлечению инвестиций при высоких оценках доли основателей могли размываться меньше, чем обычно.

Сооснователь The Garage Syndicate Сергей Мосунов оценил совокупную долю создателей Higgsfield примерно в 3 млрд долларов. По его оценке, около 2 млрд долларов из этой суммы могут приходиться на Машрабова.

Источник Forbes, знакомый с обстоятельствами сделки, также сообщил, что доля предпринимателя превышает 20%.

Таким образом, Машрабов потенциально может войти в рейтинг российских миллиардеров Forbes. При составлении списка издание учитывает стоимость принадлежащих предпринимателям активов, включая доли в компаниях, недвижимость и другое имущество.