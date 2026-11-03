Москва3 ноя Вести.Американский актер Джонни Депп может вновь вернуться к роли капитана Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря" при условии более удачного финала. Об этом он заявил в интервью Entertainment Tonight.

Последняя на данный момент часть франшизы, "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", вышла в прокат в мае 2017 года.

Единственное, ради чего я действительно хочу участвовать, – это завершить эту историю на более удачной ноте пояснил актер

Депп также выразил готовность вновь сотрудничать с продюсером киносерии Джерри Брукхаймером, причем не только в рамках "Пиратов Карибского моря", но и в других проектах. По словам артиста, их связывают многолетняя дружба и взаимное доверие.

В августе Брукхаймер сообщил изданию Deadline, что ведет переговоры с Деппом о его возможном участии в шестом фильме. Продюсер также рассказал о работе над сценарием продолжения, однако даты начала производства пока не раскрывались.