Москва2 окт Вести.Жители исторической деревни Латимер в английском графстве Бакингемшир столкнулись с серьезными неудобствами из-за съемок нового сериала по вселенной Гарри Поттера. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на местных жителей, дороги в населенном пункте были перекрыты для съемок, организованных американской телекомпанией HBO.

Латимер — не просто живописная деревушка: во время Второй мировой войны она была одним из важных центров британской военной разведки. Теперь же ее обитатели жалуются на сбои в работе экстренных служб и невозможность проехать к собственным домам. По их словам, во вторник дороги закрыли для спецмашин, а в понедельник и среду — для автомобилей местных жителей. Людям приходилось делать крюки почти в 18 километров, из-за чего поездки сильно затягивались.

У нас здесь проходили съемки самых разных сериалов... и все было хорошо. Думаю, Warner Bros. переборщили. Деревня практически остановилась. Даже пешеходные дорожки перекрыты приводит Daily Mail слова одного из жителей

Однако не все местные настроены столь критично.

Это все полная чушь. Никто тут никого от дорог не отрезал. Просто многие не хотят ехать тем путем, к которому не привыкли. Муниципалитет постоянно перекрывает дороги. Это раздражает, конечно, но людям хотя бы за это платят. Жалуются в основном те, кто жалуется по любому поводу заявил другой житель, проживающий рядом со съемочной площадкой

Заместитель главы совета графства и член кабинета министров по вопросам транспорта Томас Брум подчеркнул, что перекрытия были согласованы с местными властями. По его мнению, съемки поспособствуют развитию экономики графства. Он также пообещал, что власти примут все необходимые меры для создания объездных маршрутов и минимизации неудобств.

Это уже не первый случай, когда съемки кинолент о Гарри Поттере вызывают недовольство. Ранее жители улицы Спрингфилд Гарденс в лондонском пригороде Апминстер, которая "сыграла" роль Тисовой улицы, выражали опасения, что их район станет местом паломничества туристов.