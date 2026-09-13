В Индии жители деревни привязали техника к вышке из-за проблем с 5G Hindustan Times: техника в индийской деревне привязали к вышке из-за плохого 5G

Москва13 сен Вести.Жители деревни Хардаули в индийском штате Уттар-Прадеш привязали сотрудника телекоммуникационной компании к вышке сотовой связи из-за длительных проблем с сетью 5G. Об этом пишет Hindustan Times.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг. Техник Адитья Бхан Сингх прибыл в деревню для решения проблемы с мобильной связью, после чего несколько местных жителей якобы задержали его и привязали к вышке.

Жители деревни утверждали, что в этом районе уже почти два года наблюдается плохое качество мобильной связи, особенно услуг 5G, несмотря на установку там частной телекоммуникационной вышки пишет издание со ссылкой на представителя полиции

В соцсетях также распространилось видео, на котором предположительно запечатлен привязанный к вышке Сингх в окружении местных жителей. На записи один из присутствующих заявляет, что техника не отпустят до прибытия представителей компании и решения проблемы со связью.

По заявлению Сингха полиция возбудила уголовное дело против неустановленных жителей деревни. Впоследствии были арестованы шесть человек. Мировой судья отпустил их под залог, но расследование продолжается.

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