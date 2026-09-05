Москва5 сен Вести.Десятки протестующих против нелегальной миграции перекрыли движение в районе британского порта Дувр в графстве Кент, что привело к перебоям в его работе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Участники акции в черной одежде и балаклавах вышли на основные круговые дороги вблизи международного порта и перекрыли движение автомобилей.

Член совета графства Кент от партии Reform UK Пол Кинг сообщил, что акция направлена против нелегальной миграции.

Это протест против прибывающих на лодках мигрантов. Мы не одобряем нарушение общественного порядка во время протестов написал политик в соцсети Facebook (запрещена в России)

Полиция Кента сообщила, что знает о происходящих протестах и ведет переговоры с их участниками. Из-за акции автомобилисты некоторое время не могли въехать на территорию порта и покинуть ее. Позднее доступ в Дувр частично восстановили, однако паромы отправляются с задержками.

Депутат Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии Майк Тапп раскритиковал действия протестующих. Он заявил, что число прибывающих в Великобританию на небольших лодках нелегальных мигрантов снизилось на 40%.