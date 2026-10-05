Москва5 окт Вести.Британский телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear, пожаловался на съезде Консервативной партии Британии, что его ферма столкнулась с "катастрофой" на фоне аномальной жары.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство в Британии сейчас - "очень сложное" занятие, а рост издержек наносит фермерам королевства удар за ударом.

Мы очень усердно трудились весь год и в итоге получили, кажется, три унции куриного корма​​​. С точки зрения сельского хозяйства это была настоящая катастрофа, но, к счастью, сейчас у нас есть другие проекты… Мне очень повезло, что у меня есть другие источники дохода и я веду колонку в газете, но если вы обычный фермер, то это точно не ваш сезон сказал Кларксон

Кларксон стал фермером в 2019 году. Его жизнь на ферме Diddly Squat отображена в документальном сериале "Ферма Кларксона", который идет с 2021 года.

В июне Кларксон сообщал, что у него обнаружили "агрессивную" форму рака простаты. Позднее, в интервью The Times, он уточнил, что находится в ремиссии после операции на предстательной железе.