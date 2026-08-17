В Англии запретили полив дворов и машин из шланга на фоне экстремальной жары В нескольких графствах Англии запретили полив из шланга из-за экстремальной жары

Москва17 авг Вести.Оператор водоснабжения Wessex Water временно запретил поливать из шланга придомовые участки в графствах Сомерсет, Дорсет и Уилтшир на юго-западе Англии на фоне экстремальной жары. Соответствующее заявление компания опубликовала в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Во вторник, 18 августа, для всех наших клиентов вступит в силу временный запрет на полив из шланга... Впервые за 50 лет мы просим клиентов не поливать, не мыть машину и не убирать террасы с помощью шлангов сказано в сообщении

Уточняется, что вода в резервуарах не заканчивается, однако спрос очень высок из-за аномальной жары и засухи. Запрет распространяется на порядка 1,5 млн потребителей. Он нужен, чтобы обеспечить достаточное количество воды в сети, особенно в часы повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Великобритании ставит под удар работу местных больниц, сотрудники которых теряют сознание прямо на работе.