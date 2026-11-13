Москва13 ноя Вести.Создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев (признан в РФ иноагентом), обидевшийся на "неблагодарную" Украину, скоро сменит профессию из-за отсутствия спроса на его работы, считает культурный критик "Абзаца" Анатолий Сушко.

По его словам, мультипликатор обижается на Украину, так как там не показывают его мультфильмы.

Отдельную жидкую обиду забытый гений держит на Украину, которую он поддерживает своими анимационными кривляниями. А неблагодарные за все эти годы даже ни разу не показали Масяню на жовто-блакитном ТВ сказал Сушко

Критик предположил, что в будущем еще больше релокантов сменят профессии, и добавил, что в "свободных странах" оценят тех, кто чистит унитазы и подметает улицы.

В октябре Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Куваева к 4 годам 1 месяцу лишения свободы за призыв к российским военнослужащим сдаваться в плен и дезертирству в одной из серий мультфильма.