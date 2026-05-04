Москва4 мая Вести.Кризис на нефтерынке США сказывается только на населении и рейтингах Трампа, а корпорациям он обеспечил рекордные доходы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Он добавил, что в секунду американские фирмы сейчас зарабатывают $3000.

Сегодня в Соединенных Штатах Америки цены на бензин растут. За неделю они выросли там на 30 центов. .... Потребитель страдает, Трамп недоволен. Но давайте посмотрим на другую сторону: прибыль американских корпораций. А вот прибыли сегодня ставятся рекордные. Я вам должен сказать, что вот последние данные выглядят так, что сегодня американские фирмы ежесекундно получают прибыли в $3 000 рассказал Васильев

Ранее Васильев заявил, что голубой мечтой администрации Трампа является контроль над мировой экономикой, который может обеспечить Ормузский пролив.