Москва4 мая Вести.Голубая мечта администрации президента США Дональда Трампа – "накинуть узду" на мировую экономику. Такое мнение ИС "Вести" озвучил главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Он объяснил такие желания тем, что кабинет Трампа состоит из людей, которые отражают интересы крупного бизнеса.

Накинуть узду на мировую экономику – это для администрации бизнесмена Трампа, для всего его кабинета людей, которые отражают прежде всего интересы крупного бизнеса, для них это голубая такая мечта рассказал Васильев

Ранее Васильев заявил, что в конфликте с Ираном США меняют фокус с военного на экономический. По его мнению, делается это для извлечения из войны максимальной прибыли.