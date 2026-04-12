Москва12 апр Вести.В Крыму испекли гигантский кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра. Об этом рассказал директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко в беседе с агентством РИА Новости.

В этом году … кулич, собранный из сотен маленьких, в диаметре составил 3,5 метра, весом - 600 кг. На его изготовление ушло пять мешков муки по 50 кг, 1 тысяча яиц, 10 мешков сахара по 50 кг и 15 кг изюма отметил он

В качестве украшений были использованы 53 пряника с изображениями достопримечательностей полуострова и цветами из зефира.

Кулич был представлен на территории парка миниатюр и освящен священником, после чего угощения раздали посетителям.

В 2025 году диаметр праздничного кулича был около 2,5 м в окружности, весил он почти 70 кг.