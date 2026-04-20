Москва20 апр Вести.Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в начале 2000-х годов уже предрекал ослабление позиций ООН на мировой арене. Это следует из впервые опубликованных прогнозов политика, представленных в рамках выставки "Жириновский. Продолжение. ЛДПР". Об этом сообщила пресс-служба партии.

В рамках выставки в Центральном выставочном зале "Манеж" прошла дискуссия "Неизданные прогнозы Жириновского: что ждет Россию и мир", в которой приняли участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", политолог Федор Лукьянов, а также ряд других экспертов. Они обсудили представленные прогнозы Жириновского и отметили их правдивость.

Одним из ярчайших прогнозов Жириновского, озвученных на встрече, стали его слова об ослаблении позиций Организации Объединенных Наций на мировой арене. Еще в начале 2000-х политик говорил, что ООН себя исчерпала и нуждается в реорганизации уточнили в пресс-службе

Также были обнародованы высказывания Жириновского о необходимости создания Восточного блока в противовес НАТО. Политолог Лукьянов подчеркнул, что основатель ЛДПР предвидел, что никакая гегемония не может удерживать власть вечно, а также предрек формат будущего альтернативного объединения.

Что очень важно в этом прогнозе: его слова о том, что идеология не будет основой для объединения пояснил Лукьянов

Также в рамках дискуссии обсуждались прогнозы Жириновского о возможном сотрудничестве США и России, будущих конфликтах на евразийском континенте и необходимости глубоких реформ в ООН.

Ранее лидер ЛДПР Слуцкий раскрыл, что основатель партии говорил о Крымской весне еще 30 лет назад. Эти события стали одним из первых прогнозов политика, которые подтвердились.