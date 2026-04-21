Обнародовано еще одно пророчество Жириновского о России и США Жириновский предсказал формирование коалиции между Москвой и Вашингтоном

Москва21 апр Вести.Пользователи сети обнаружили ранее не опубликованное видео с прогнозом бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В ролике он предрекает, что Россия и США могут образовать скрытую коалицию.

Видео было снято в 2002 году в Багдаде. Свою геополитическую гипотезу Жириновский озвучил во время интервью с журналистами.

Последняя наиболее сильная страна Запада — это Америка. Поэтому соединение Америки и России в определенной скрытой форме коалиции двух стран… это может стать реальностью в ближайшие несколько лет говорит Жириновский на видео

Ранее партия ЛДПР представила несколько неизданных прогнозов политика в рамках выставки "Жириновский. Продолжение. ЛДПР". Там упоминалось сотрудничество Москвы и Вашингтона, а также ослабление позиций ООН на мировой арене.