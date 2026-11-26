Лебедев: каждый успех стран СНГ - кость в горле Запада Лебедев разъяснил реакцию Запада на любой успех стран СНГ

Москва26 ноя Вести.Каждый успех любой страны Содружества Независимых Государств (СНГ) становится костью в горле Запада, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

И они [Запад] пытаются помешать этому развитию, не скрывая препятствуют путем введения санкций в нашей торговой политике приводит ТАСС слова Лебедева

Президент России Владимир Путин заявил, что СНГ может достичь еще больших успехов, если решит отказаться от торговых барьеров.

Кроме того, Путин заявил о важности укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ на фоне непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в мире.