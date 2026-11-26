Генсек СНГ Лебедев рассказал об обратном эффекте давления Запада на страны СНГ Генсек СНГ Лебедев: давление Запада на страны СНГ приводит к обратной реакции

Москва26 ноя Вести.Запад оказывает санкционное давление на страны СНГ, однако внутри Содружества растет сопротивление подобным действиям. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что из-за действий Запада у государств Содружества возникают некоторые сложности.

Тем не менее эти действия Запада... приводят к обратной реакции. На пространстве СНГ достаточно хорошо сейчас, я бы сказал, выросло сопротивление этим действиям сказал Лебедев

По его словам, есть желание доказать, что можно сотрудничать и развивать экономику независимо от давления Запада.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил о важности укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в мире. Российский лидер также отметил потребность интенсивнее использовать аналитические и прогностические возможности профильных структур для оценки происходящих процессов.