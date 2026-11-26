Лебедев раскрыл, как государства СНГ преодолевают ограничения Запада Лебедев: страны СНГ преодолевают санкции Запада расчетами в нацвалютах

Москва26 ноя Вести.Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) преодолевают западные рестрикции с помощью расчетов в национальных валютах. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В интервью ТАСС он отметил, что подобное решение стало очень хорошим выходом.

Мы находим возможность торговать и, в частности, путем перехода на национальные валюты сказала Лебедев

Он подчеркнул, что Запад оказывает санкционное давление на страны СНГ, однако внутри Содружества растет сопротивление такой политике.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что объем расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном достиг 96%.