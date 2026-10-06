Ушаков: за 2026 год товарооборот РФ со странами СНГ вырос на 12%

Ушаков рассказал о росте товарооборота РФ со странами СНГ Ушаков: за 2026 год товарооборот РФ со странами СНГ вырос на 12%

Москва6 окт Вести.Товарооборот России со странами СНГ за первую половину 2026 года вырос на 12%. Об этом заявил журналистам помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, на пространстве Содружества выстроена устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура.

В 2025 году товарооборот России со странами СНГ превысил $110 млрд, а за первую половину 2026 года прибавил еще 12% заметил он

Ушаков подчеркнул, что на всем обширном пространстве СНГ главным связующим звеном остается русский язык.

Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, заявил о необходимости заключить общий договор о сотрудничестве государств — участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа.