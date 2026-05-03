Летняя жара придет на Дальний Восток в воскресенье Плюс 28 градусов ожидается в воскресенье на территории ДФО

Москва3 мая Вести.Жара до +28 градусов придет в Дальневосточный федеральный округ в воскресенье, 3 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на региональные гидрометцентры.

В Бурятии [будет] преимущественно без осадков. Температура днем - от 9 до 28 градусов тепла. В ряде районов республики [прогнозируется] высокая пожарная опасность. В Забайкалье днем [будет] без осадков, температура воздуха днем - от +8 до +21 градуса написали в пресс-службе Дальневосточного УГМС

При этом в Камчатском крае будет небольшой снег, гололедица и ветер до 30 м/с, а температура днем будет колебаться от +2 до +12 градусов.

Схожая погода ожидается на Сахалине, а в ЕАО и Хабаровском крае прогнозируют облачность, небольшой дождь, +6 … +16 градусов.