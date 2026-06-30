В двух регионах России июньская влажность окажется выше многолетних значений Тишковец рассказал, в каких регионах погода будет выше многолетних значений

Москва30 июн Вести.В Нижнем Тагиле и Оренбурге июньская увлажненность окажется выше многолетних значений. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, 30 июня на большей части Европейской России будет преимущественно солнечно, разрозненные массивы кучево-дождевых облаков могут появиться только над Кавказом, крайним западом и северо-западом Русской равнины, а на востоке – в Заволжье и на Урале ненастье задержится, и местами может выпасть свыше трети месячного объема влаги.

В результате во многих районах июньская увлажненность окажется существенно выше многолетних значений, например, в Нижнем Тагиле и Оренбурге вообще будет рекордной. Так что почва не сможет ничего впитать из сегодняшних 20-30 миллиметров и вся эта вода будет провоцировать подтопления и паводковые процессы на малых реках … Очаг прохладной погоды на Европейской территории России идеально совпадает с зоной интенсивных дождей – днем в Заволжье и на Урале столбики термометров опять не поднимутся выше +17-22 отметил Тишковец

Синоптик добавил, что на запад региона начнет поступать прогревшийся воздух из Европы, поэтому жара окажется не столь экстремальной – в полуденные часы +26-31 градус.