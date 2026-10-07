Москва7 окт Вести.В зоопарке Екатеринбурга умер 19-летний африканский лев Эрни. Об этом сообщило МБУК "Екатеринбургский зоопарк" на своей странице во "Вконтакте".

Эта утрата для всех сотрудников … и всех, кто часто бывает у нас в гостях … Эрни останется в наших сердцах и в истории Екатеринбургского зоопарка. Мы будем помнить его как величественного льва и заботливого семьянина сказано в публикации

Эрни родился в 2007 году. Будучи львенком, он путешествовал по России с передвижным цирком, после чего его продали в зоопарк.

Царь зверей стал отцом 16 котят от разных львиц.

Однажды родились сразу 5 котят, и маленькие львята забирались на Эрни: кто-то лазал по спине, кто-то с хвостом веселился, но мудрый отец стойко переносил детские шалости, лишь изредка поглядывая на мать своих детей. Малыши уехали в разные зоопарки и сейчас радуют посетителей в других регионах добавили в учреждении

Отмечается, что средняя продолжительность жизни африканских львов в неволе составляет около 14-16 лет, в дикой природе — 10-12 лет. Эрни в 2026 году исполнилось 19 лет.