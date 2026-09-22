Московский зоопарк хотел бы поселить у себя второго жирафа

В Московском зоопарке ответили на вопрос о еще одном жирафе Московский зоопарк хотел бы поселить у себя второго жирафа

Москва22 сен Вести.Второго жирафа, который бы составил компанию самке Липе, хотели бы заполучить к себе сотрудники Московского зоопарка, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора зоосада Светлану Акулову.

Хотели бы, конечно ответила Акулова на вопрос, не планируется ли в Московском зоопарке поселение нового жирафа

Сейчас в столичном зоопарке живет южноафриканский жираф Липа, которая родилась в Кении 23 года назад. Жираф Самсон скончался 22 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казанский зооботсад прибыли восемь жирафов из Намибии. Группу из трех самцов и пяти самок в аэропорту встретил мэр Казани Ильсур Метшин. Одному из них уже дали имя – его назвали Батыром.